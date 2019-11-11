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(ESENYURT'TA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Esenyurt'ta boş arazide 38 yaşında bir kişiye ait ceset bulundu.

11.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:18(ESENYURT'TA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

'ta boş arazide 38 yaşında bir kişiye ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesette birden fazla bıçak darbesine rastlandı.

Esenyurt'ta saat 14.00 sıralarında,  Haramidere Bağlantı yolunun yanındaki boş arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkan kişinin 38 yaşındaki İsmail Kurunç'a ait olduğu tespit edildi. ekiplerinin olay yerinde ceset üzerinde yaptığı ilk incelemede birden fazla bıçak yarasına rastlandı. Öte yandan İsmail Kurunç'un yakınlarının dün polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

"TESADÜFEN YOLDAN GEÇEN BİR YAKINI, 'İSMAİL' DİYE HAYKIRDI"

Yunus Emre Yılmaz "Durağa doğru çıkarken polis ekiplerini gördüm. Olayı anlamaya çalıştım.  38 yaşında bir kişinin cesedi olduğunu söylediler. Tanıdık mı? Diye bakmak istedim. Ailesi tarafından aranan bir kişiymiş. Tesadüfen yoldan geçen bir yakını gördü, herhalde kıyafetlerindaen tanıdı, 'İsmail' diye haykırmaya başladı. Kayıp başvurusu yapılmış bir kaç gündür evine gitmemiş. Yakınları söyledi." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Ceset

-Polis ekipleri


- İstanbul

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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