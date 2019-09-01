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Esenyurt'ta boşaltılan binada yangın paniği

Esenyurt'ta boşaltılan binada yangın paniğiİSTANBUL - Belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

01.09.2019 18:30
Esenyurt'ta boşaltılan binada yangın paniği
İSTANBUL - Belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallede yaşanan panik anı ise vatandaşın kamerasına yansıdı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çatıdan yükselen alevlerle birlikte yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Sokakta bulunan vatandaşların panikle kaçışmaları görüntüye böyle yansıdı.
Esenyurt'ta boşaltılan binada yangın paniği

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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