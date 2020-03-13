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Esenyurt'ta camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

ESENYURT'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

13.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:59
Esenyurt'ta camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
ESENYURT'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler koronavirüs önlemleri kapsamında minibüs, okul gibi çeşitli mekanların yanı sıra cuma namazı öncesi camilerde de dezenfekte çalışması yaptı.  Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren  belediye görevlisi Muhammet Bayrak, "Otobüslerde, bağlı bulunan okullarda dezenfekte çalışmaları başlattık. Sıra camilerimize geldi camilerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz.  Virüslere, bakterilere karşı başlattığımız bir mücadele bu mücadeleyi de sürdürmeye devam ediyoruz.  Dezenfektan kullanıyoruz, amacımız bakterileri oluşumunu önlemek.  Bütün camilerimize gideceğiz, belirli aralıklarla" diye konuştu.

Dezenfekte çalışmaların Esenyurt'ta bulunan 70 camide daha yapılacağı öğrenildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel

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