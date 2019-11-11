Haberler » Güncel » ESENYURT'TA ÇATI YANGINI - Haber

ESENYURT'TA ÇATI YANGINI

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

11.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:43ESENYURT'TA ÇATI YANGINI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine çok sayıda polis, ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik

Detaylar



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu
19:42 Ruhani'den "dünya ile irtibat kurmazsak yalnızlaşırız" açıklaması
19:40 Türkiye ile Kazakistan arasında üç anlaşma imzalandı
19:38 Antalya çavuşoğlu fransa o acıyı unutamadı
19:38 TOKİ konutlarının kat kurası çekildi
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:43:49