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Esenyurt'ta çatı yangını

ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

11.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:03Esenyurt'ta çatı yangını
ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine çok sayıda polis, ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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