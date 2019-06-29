29.06.2019 13:10
Haberler » Güncel » Haber

Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı

Esenyurt'ta 4 katlı binanın boş ve pencereleri açık olan bodrum katındaki dairesine, kibrit attığı iddia edilen çocuklar, yangına sebep oldu.

Esenyurt 'ta 4 katlı binanın boş ve pencereleri açık olan bodrum katındaki dairesine, kibrit attığı iddia edilen çocuklar, yangına sebep oldu. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Yosun Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 4 katlı binada yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre boş olan bodrum kattaki dairenin camları açık ve içeride çöpler vardı. Sokakta oynayan çocuklar ellerine geçirdikleri bir kibriti yakıp açık olan camdan içeriye attı. Daire içindeki atıl durumdaki eşyaların alev almasıyla yoğun duman oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaşıtlarının içeriye yanan kibrit attıklarını söyleyen bir çocuk ise "Çocuklar oyun oynuyordu. Kibrit vardı kibrit attılar buraya dairenin camları da açıktı. Ev boştu" dedi.
(Murat Delice/İHA)Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı
Kaynak: İHA
necip fazıl , itfaiye , yangın , esenyurt , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:17 200 ceset torbası siparişi vermişler
14:17 Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı
14:16 Çocuk parkında yılan paniği
14:15 DHA DIŞ - Trump Obama adil davranmadı. Erdoğan'ın suçu yok
14:15 Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale gezisi
14:14 Balkondan düşen minik Seren yaralandı
14:14 Hatay'da güvenlik uygulaması