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Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi

ESENYURT'ta bir fabrikanın işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi.

29.10.2019 09:07
ESENYURT'ta bir fabrikanın işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi. 50'den fazla işçinin zehirlenme şikayetiyle çevre hastanelere başvurduğu öğrenildi
Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikanın çalışanları bugün işe gelemedi. Fabrikanın yemekhanesinde geçtiğimiz cuma günü makarna, ıspanak, yoğurt ve tatlı yediği belirtilen işçilerin ertesi gün zehirlenme belirtileri üzerine hastanelere başvurduğu öğrenildi. 50'den fazla işçinin hastanelere başvurduğu belirtildi. İşçilerden bir bölümü taburcu edilirken bir bölümünün ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi

Esenyurt, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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