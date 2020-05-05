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ESENYURT'TA ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

ESENYURT'ta polisin kovalamacası sonucu yakalanan 4 şüphelinin bu ilçenin yanı sıra Başakşehir ve Beylikdüzü'nde çok sayıda market, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları, ayrıca çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.

05.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:15
ESENYURT'ta polisin kovalamacası sonucu yakalanan 4 şüphelinin bu ilçenin yanı sıra Başakşehir ve Beylikdüzü'nde çok sayıda market, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları, ayrıca çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenik kameralarını yansıdı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri hırsızlık yaptıkları belirlenen Emrah Ç., Onur Ü., Cuma G., Fırat K.?yı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta çok sayıda market ve iş yerinden para ve alkollü içeceklerin yanı sıra çeşitli ürünleri çaldığını, bazı yerler de hırsızlık girişiminde bulunduklarını belirledi. Bazı şüphelilerin 'Güveni kötüye kullanma', 'Otomobil hırsızlığı', 'Mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Dolandırıcılık' gibi suçlardan arandıkları da ortaya çıktı. Bu şüphelilerle ilgili 'İş yeri ve otomobilden hırsızlık, görevli memura mukavemet ve mala zarar verme' suçlarından soruşturma sürdürülürken, bunlarla birlikte suçlara karıştığı belirlenen Y.Ç. ile O.U.?nun aranmasına devam ediliyor.
Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde hırsızlık şüphelisinin elindeki kaldırım taşını iş yerinin vitrin camına atması da yer alıyor. ESENYURT’TA ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Esenyurt, Güncel, Haber

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