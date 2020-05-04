Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ESENYURT'TA ÇÖKEN YOLA DÜŞEN TAKSİ KAMERADA

Esenyurt'ta yağış sonrası yolda ve kaldırımda kısmen çökme meydana geldi.

04.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:42
Esenyurt'ta yağış sonrası yolda ve kaldırımda kısmen çökme meydana geldi. O esnada caddeden geçen bir taksi çukura düştü.
Olay, Mehterçeşme Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağış sonrası Hacı Bayram Veli Caddesi'nde bulunan otobüs durağının önündeki yolda ve kaldırımda çökme meydana geldi. Bu sırada caddeden geçen 34 TCP 70 plakalı taksi ön sağ lastiği çukura düşen sürücü durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Çevredilerin yardımıyla aracını bulunduğu yerden çıkaran taksi sürücüsü yoluna devam ederken, olay yerine gelen belediye ekipleri de çökmenin meydana geldiği yere şerit çekerek önlem aldı. Olayın yaşandığı sırada orada bulunan Metin Ağırman, Olayın yaşandığı sırada biz çalışıyorduk içeride. Bir ses geldi hemen dışarı çıktık. Taksinin ön tekerleğinin çukura düştüğünü gördük. O esnada anladık bizde ne olduğunu. Yağmur da o sırada şiddetli bir şekilde yağıyordu. Olay sonrası çağırdık belediye ekiplerinin. Toprak ile kapattılar yarın gelerek tadilat yapacaklar dedi.
TAKSİNİN ÇUKURA DÜŞMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Aşırı yağış sonrası çöken yola düşen taksinin görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, yerde su birikintilerinin oluştuğu görülürken taksinin seyir halinde çökme meydana gelen çukura düştüğü de görülüyor. ESENYURT’TA ÇÖKEN YOLA DÜŞEN TAKSİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Hacı Bayram, Esenyurt, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kim Milyoner Olmak İster’de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Haberler
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi Haberler
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Haberler››Güncel›› ESENYURT'TA ÇÖKEN YOLA DÜŞEN TAKSİ KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:48: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 11:48: Kütahya'daki karantina süreleri dolan 164 kişi evlerine gönderildi - Haber 11:47: Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı - Haber 11:47: Borusan, #AskıdaEğitimVar projesini başlattı! - Haber 11:46: Fas cezaevlerinde Kovid-19 vaka sayısı 341'e çıktı - Haber 11:27: Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi - Haber 11:07: Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti - Haberler 11:07: Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor - Haber 10:07: Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti - Magazin 01:04: Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz - Haber