Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandı

Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

04.07.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:10
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 383. Sokak'ta seyir halinde olan Rıdvan A.'nın kullandığı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Nergis Çiftçi A.'ya çarptı.
Kamyonun altında sıkışan kadın çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Rıdvan A. da emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Esenyurt’ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:17: İsrail askerleri "ilhak" planını protesto eden bir Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 21:15: Havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi - Haber 21:14: ESENYURT'TA KADININ  ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA - Haber 21:11: Sudan'da "asayişin sağlanması" talebiyle başlayan eylemler sürüyor - Haber 21:09: Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu - Haber 20:53: Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:11: Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu - Haberler 19:37: Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boşanma aşamasındaki karısını öldürdü - Haber 18:12: Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu - Haberler