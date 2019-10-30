Esenyurt'ta 'sigara isteme' kavgası! Sokak ortasında silahına davranıp dehşet saçtı

Esenyurt'ta dün 'sigara isteme' bahanesiyle 5 kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde suçu işleyen Kürşat T. ise Esenyurt polisi tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Kürşat T. ve aralarında 2 kişinin daha bulunduğu şüpheliler internet kafe önünde "sigara isteme" yüzünden diğer gençlerle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kürşat T. silahına davranarak gençlerin üzerine doğru ateş etmeye başladı.

SİGARA İSTEME KAVGASINDA 6 KİŞİYİ SİLAHLA YARALADI

Silahtan çıkan mermiler ile Yusuf A, Aydın Y, Ömer D, Kadri A, yabancı uyruklu Sukhrob S. ve Ömer A. yaralandı. Yaralanan gençler olay yerine gelen ambulans ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karıştığı ve silahı kullandığı söylenilen Kürşat T. ise kısa süre sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ederken Kürşat T'nin daha öncede "kasten yaralama ve uyuşturucu kullanmak" tan suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

YAŞANAN ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan silahlı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin tartışması sonrasında ise silahı kullandığı değerlendirilen Kürşat T'nin hedef gözeterek ve rastgele sağa sola ateş edip kaçtığı ve olay yerinde yaşanan panik anları yer alıyor.

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.