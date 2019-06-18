ESENYURT'TA DERNEĞE KURŞUN YAĞMURU

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Ardahan Göle Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler camlara isabet eden kurşun izlerini görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş açan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Dernek önünde bekleyen kalabalık

-Polis ekiplerinin calışmaları

-Dernek camındaki kurşun izleri

-Dernek başk. ve üyeler ile röp

-Genel ve detay görüntüler