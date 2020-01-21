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Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

21.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:30Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Haramidere TEM Bağlantı yolu istikametinde seyir halinde olan Gökhan Ö. yönetimindeki 34 KF 6162 plakalı hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Haramidere bağlantı yolu Ankara istikametinde trafik, tek şeritten sağlanıyor.
Ekiplerin yola dökülen hafriyatı temizleme ve kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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