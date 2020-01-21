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Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta devrilen hafriyat kamyonunun kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

21.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:42Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
'ta devrilen hafriyat kamyonunun kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Haramidere TEM Bağlantı yolu istikametinde seyir halinde olan Gökhan Ö. yönetimindeki 34 KF 6162 plakalı hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Haramidere bağlantı yolu Ankara istikametinde tek yönden sağlanan ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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