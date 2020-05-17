ESENYURT'TA DIŞARI ÇIKAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR TUVALETLERİN AÇIK OLMASINI İSTEDİ

Esenyurt'ta sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Esenyurt Meydanı'na akın etti.

17.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:40
Esenyurt'ta sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Esenyurt Meydanı'na akın etti. Rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar tuvaletlerin açık olması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından bugün ikinci kez evlerinden çıktı. İstanbul'un birçok bölgesinde sokağa çıkan yaşlılar, güzel havanın tadını çıkarırken sosyal mesafe kuralına da uymayı ihmal etmedi.
Meydana çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazıları cami önünde ve meydandaki banklarda namaz kıldı. Bazı yaşlılar da rahatsızlıkları nedeniyle tuvaletleri kullanamamaktan şikayetçi oldu. Şeker hastası olan Hilmi Akbaş, yaşlıların ihtiyaçlarını için tekrar eve gitmek zorunda olduklarını ifade ederek, 'Çoğu yerin mesela tuvaletlerin açık olması lazım. İhtiyarlar çıkıyorlar, sıkışıyorlar tekrar eve gidiyorlar. Prostatı olanlar var, şeker hastalığı olanlar var. Su lazım oluyor. dedi. ESENYURT’TA DIŞARI ÇIKAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR TUVALETLERİN AÇIK OLMASINI İSTEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, 21 Mart, Güncel, Haber

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