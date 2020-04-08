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Esenyurt'ta doğal gaz patlamasının yaşandığı bina havadan görüntülendi

Esenyurt'ta doğal gaz patlamasının yaşandığı bina havadan görüntülendi Esenyurt'ta 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı bina drone ile havadan görüntülendi.

08.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:38
Esenyurt 'ta doğal gaz patlamasının yaşandığı bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - Esenyurt'ta 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı bina drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde patlamanın şiddeti de gözler önüne serildi.
Olayın dün saat 17.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 2'nci katında doğal gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı belirtilmişti. Şiddetli patlama nedeniyle apartmanda bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle dairede, apartmanda ve çevrede büyük maddi çaplı hasar da meydana geldi. Patlama sonrasında yaşanan büyük hasar drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde patlamanın şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi. Esenyurt’ta doğal gaz patlamasının yaşandığı bina havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Genel

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Esenyurt'ta doğal gaz patlamasının yaşandığı bina havadan görüntülendi
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