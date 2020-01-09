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Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada

ESENYURT'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken yan bakma meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi.

09.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:24
ESENYURT'ta, ile uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken yan bakma meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarından Merkez Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, para bozdururken Filistin ile Fas uyruklu iki kişi arasından yan bakma meselesinden tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikayetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para bozduran iki kişinin birbirlerine laf atmaları, yumruklu kavgaya tutuşmaları ve çevredekilerin kavgayı ayırmaları görülüyor.
Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada

Filistin, kavga, Fas, Güncel

Kaynak: DHA


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