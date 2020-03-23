Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Esenyurt'ta eczanede korona virüse muşambalı önlem - Haberler

Esenyurt'ta eczanede korona virüse muşambalı önlem

Esenyurt'ta bir eczane korona virüs için farklı bir tedbir alarak eczanenin içinde muşambadan bir alan oluşturdu.

23.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:34
Esenyurt'ta eczanede korona virüse muşambalı önlem
Esenyurt 'ta bir eczane korona virüs için farklı bir tedbir alarak eczanenin içinde muşambadan bir alan oluşturdu.

korona virüs önlemleri kapsamında Esenyurt'ta bir eczana hem müşterilerini hem de kendilerini korumak için ilginç bir önlem alarak eczanenin içini geçici olarak muşamba ile kapladı. İçeriye astıkları uyarıda ise eczaneye tek seferde en fazla üç kişi alacaklarını belirtti. Bunun yanında asılan diğer bir yazıda ise hastalara, mecbur olmadıkça hiçbir yere ellemeyin uyarısında bulundular.

"Önlem almak istedik"

Eczane çalışanı Azad Alçın " ilk başta şerit çekmiştik. Tabi bunun koruyuculuğu ne kadar olur tartışılır. Nöbet günümüz vardı geçen cuma günü, hastaneden çıkanlar direkt buraya geliyor. Hem kendimiz hem başka hastalar için önlem almak istedik. Şimdi eline hapşuran bir hasta burada bir ilaca dokunduktan sonra o ilacı biz bir başkasına vereceğiz. Belki virüslü ona da bulaştıracak. Çıtaları da kendimiz yaptırdık.Muşambanın kötü görüntüsünden çıkarmak istedik" dedi.

Ayrıca, Alçın, eczanenin hastalar için olan kısmını cam ile kapatacaklarını söyleyerek, içeriye tek seferde en fazla üç kişi alarak virüs riskini en aza indirmeyi hedeflediklerini de ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenyurt, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu Haberler
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Başkentte yaşlıların kartlı sayaçlarına su yüklemeleri evlerinde yapılacak - Haber Kırklareli'nde yaşlı ve hastalara polis ekiplerinden "teşekkürlü hizmet" - Haber Sanayi ve maden atıklarını çini ve seramiğe dönüştürüyorlar - Haber Uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar 'pes' dedirtti - Haber DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Haber Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek - Ekonomi Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber
Loading