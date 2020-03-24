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Esenyurt'ta eczanelerin fiyat oyununu zabıta böyle bozdu

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgını sonrası fiyatları artan maske, eldiven ve dezenfektanlarla ilgili ilçe genelinde denetim yaptı.

24.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:00
Esenyurt'ta eczanelerin fiyat oyununu zabıta böyle bozdu
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgını sonrası fiyatları artan maske, eldiven ve dezenfektanlarla ilgili ilçe genelinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde eczaneler arasında kolonya fiyatlarının 20 ila 35 lira arasında satıldığı tespit edildi. Fahiş fiyattan satış yapan eczanelerle ilgili işlem yapılırken, bazı eczacılar zabıta ekiplerinin fiyat konusunda sorularına cevap vermekte zorlandı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye 'de de görülmeye başlayan korona virüs vak'alarının ardından maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerinde talep artışı sonrasında bazı satıcılar fahiş zamlar yapmıştı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, talepten dolayı, maske ve dezenfekte ürünlerinde fırsatçılık yapılmasını önlemek için eczane ve toptancılarda fiyat etiketi denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde bazı eczanelerin sattıkları ürünleri kaydetmedikleri ve güncel fiyat bilgisini paylaşmadıkları tespit edildi. Eczane çalışanları ekiplerin fiyat ile ilgili sorularına cevap vermekte zorlandığı görüldü.
Eczaneleri tek tek gezen zabıta ekipleri, talep olan birçok ürünün fiyat etiketini ve stok durumunu kontrol etti. Yapılan denetimlerde ürünlerin fiyatları geçmiş günlerle karşılaştırılarak kontrol edildi. Bazı eczanelerde kolonyaların 20 ila 35 arasında eldivenlerin ise 15 ila 55 lira arasında değiştiği görüldü. Söz konusu eczanelerle ilgili işlem yapıldı. Fiyat denetimleri aralıksız devam edeceği bildirildi.
(Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenyurt Belediyesi, Türkiye, Zabıta, Güncel

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