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Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu

Esenyurt'ta elektrik direğindeki kabloların ardı ardına patlaması paniğe neden oldu.

08.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:11Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu
'ta elektrik direğindeki kabloların ardı ardına patlaması paniğe neden oldu. Korku dolu anların yaşandığı patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Depo Durağı'nın bulunduğu bölgedeki elektrik direğinde bulunan kablolarda henüz bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar yaşandı. Patlamalar sonucu cadde üzerine kıvılcımlar saçılırken, sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların sağa sola kaçıştığı patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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