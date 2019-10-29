Haberler » 3. Sayfa » Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü

Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü

Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü Elektrik direğinin bulunduğu trafoda şelale şeklindeki panik oluşturduİSTANBUL - Esenyurt'ta elektrik trafosunun üstünden geçen kablolarda oluşan şelale, mahalleliyi korkuttu.

29.10.2019 12:12
Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü
Elektrik direğinin bulunduğu trafoda şelale şeklindeki panik oluşturdu
İSTANBUL - Esenyurt'ta elektrik trafosunun üstünden geçen kablolarda oluşan şelale, mahalleliyi korkuttu. Ufak çaplı patlama seslerinin de oluştuğu yangına elektrik ekiplerinin müdahalesi ile söndü.
Olay, Pınar Mahallesi 1239'uncu sokak üzerinde meydana geldi. Elektrik kablolarının bulunduğu trafonun üst kısmında kıvılcımlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler şelale şeklinde oluşan yangına müdahale için elektrik ekiplerini çağırdı. Kısa sürede gelen ekipler elektriği kapattı. Elektrik trafosu üstünde oluşan kıvılcımlar ise mahallede panik oluştururken ilginç görüntüler kamera ile kaydedildi.
Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:23 Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı
13:37 Ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı
12:38 - Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yangında küle döndü
12:31 Apartmanın demir kapısını böyle söküp götürdü
12:14 Şoförün dikkatsizliği annesinin canına mal oldu: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
12:12 Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü
12:02 Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
29.10.2019 15:25:05