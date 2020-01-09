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Esenyurt'ta eşini bıçaklayan kadın pişman olunca hastaneye götürdü

Esenyurt'ta iddialara göre yabancı uyruklu bir kadın kavga ettiği dini nikahlı eşini sırtından bıçakladı.

09.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:28Esenyurt'ta eşini bıçaklayan kadın pişman olunca hastaneye götürdü
'ta iddialara göre yabancı uyruklu bir kadın kavga ettiği dini nikahlı eşini sırtından bıçakladı. Pişman olan kadın daha sonra eşini hastaneye götürdü. İkilinin hastaneye gelişleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 10.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre dini nikahlı Zarrına M. (26) ve B.' (31) evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada genç kadın Emrah B.'ı sırtından bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan adam Zarrına M. ile birlikte Esenyurt'ta bir özel hastaneye gitti. Yaralı adamın sırtında yaklaşık 15 cm uzunluğunda kesik oluştuğu öğrenildi. Emrah B. özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir özel hastaneye sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede evin içinde kanlı bir bıçak buldu. Yaralanan adamın hastanede tedavisi sürerken, Zarrına M.'nin polise verdiği ilk ifadesinde eşini kendisinin bıçaklamadığını söylediği öğrenildi.
ÇİFTİN HASTANEYE GELİŞİ KAMERAYA YANSIDI
Çiftin hastaneye girişi ise güvenlik kameralarına yansıdı. İkilinin yürüyerek hastaneye gelişleri görülüyor. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Esenyurt, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

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