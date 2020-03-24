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ESENYURT'TA EVLERE GİREMEYEN HIRSIZLAR, KAPILARA BIRAKILAN AYAKKABILARA YÖNELDİ

KORONAVİRÜS salgının ardından alınan tedbirler kapsamında birçok vatandaş evden dışarıya çıkmıyor.

24.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:04
ESENYURT'TA EVLERE GİREMEYEN HIRSIZLAR, KAPILARA BIRAKILAN AYAKKABILARA YÖNELDİ
KORONAVİRÜS salgının ardından alınan tedbirler kapsamında birçok vatandaş evden dışarıya çıkmıyor. Salgın öncesi gün içerisinde çalışanların işlerinde   olmasını fırsat bilen hırsızlar,  evlere girerek hırsızlık yapabiliyorlardı. Fakat alınan tedbirlerden dolayı insanlar evden çıkmayınca,  hırsızlar koronavirüse önlem olarak kapılara bırakılan ayakkabıları çalmaya başladı.

Esenyurt 'ta ayakkabılarını dairesinin kapısının önünde bırakan Pınar Kahveci, "Ayakkabılarımızı koronavirüsten dolayı içeriye almıyoruz ama bir yandan da korkuyoruz da 'çalınır' diye, hırsızlara karşı bir önlemimiz yok, koronavirüsden korunabilmek için kapıda bırakmayı tercih ediyoruz. Ayakkabıları içeri alsak ayrı bir sorun almasak ayrı bir sorun. Çocuklarımı korumak için ayakkabıları içeriye almıyorum " şeklinde konuştu.

Gamze Özçelikel ise "Önceliğimiz sağlık olduğu için hırsızlığa karşı bir önlem almıyorum, şu durumda alıp götürsünler ama apartmanımızda güvenlik kamerası var, benim için sağlığım ayakkabılardan daha önemli. İçeriye koronavirüsten dolayı sokmuyoruz, eğer pahalı bir ayakkabıysa balkonumuza koyuyoruz bir iki gün orada bekletiyoruz " dedi.

Evinden sadece ev ihtiyaçları karşılamak için oğlu ve gelini çıkan Yaşar Alkul ise " Oğlumla gelinim alışverişe gittiler, televizyondan duyduğumuz kadarıyla en az 5 saat ayakkabılar dışarıda kalıp hava almalıymış onun için kapıda bıraktık. Havalandıktan sonra poşetlere koyup yeniden ayakkabılığımıza koyuyoruz " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Pınar Kahveci röp

-Gamze Özçelikel röp

-Yaşar Alkul röp

-Ayakkabı detay

-Bina detay

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Pınar Kahveci, Esenyurt, Güncel

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