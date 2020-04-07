ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI (1)

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Esenyurt 'ta mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

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Kaynak: DHA