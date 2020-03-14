Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü - Haberler

Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü

Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

14.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:02
Esenyurt 'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çalışmalara başladı.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Haberler
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Bakan Koca, Haberler
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Haberler
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok