Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü
Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
14.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:02
Esenyurt 'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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