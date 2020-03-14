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ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.

14.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:50
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA
Esenyurt 'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.
Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çalışma yaptı. ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler : Esenyurt, İtfaiye, DHA, Güncel

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