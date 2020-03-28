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Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüsçüden ilginç tepki... "O zaman çalışmayalım, kurtarmaz bizi bu...

Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüsçüden ilginç tepki... "O zaman çalışmayalım, kurtarmaz bizi bu şekilde" Korona Virüs salgını nedeniyle toplu taşımada yolcu sayısının yarıya düşürülmesi uyarısına Esenyurt'taki bazı minibüsler uymadı.

28.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:06
Esenyurt 'ta fazla yolcu alan minibüsçüden ilginç tepki... "O zaman çalışmayalım, kurtarmaz bizi bu şekilde"
İSTANBUL - Korona Virüs salgını nedeniyle toplu taşımada yolcu sayısının yarıya düşürülmesi uyarısına Esenyurt'taki bazı minibüsler uymadı. İç içe yolcu alan minibüs şoförü kendisine sosyal mesafe kuralı hatırlatılınca, "O zaman çalışmamız lazım, kurtarmaz bizi bu şekilde" dedi. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri araçları tek tek durdurarak uyarılarda bulundu.
Dünya genelinde etkisi devam eden Korona Virüs tehlikesine karşılık Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemler arasında toplu taşıma araçlarına binecek yolcu sayısının az olması da yer alıyor. Yasağa Esenyurt'ta bulunan bazı minibüsçüler uymadı. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri minibüsleri Doğan Araslı Bulvarı üstünde tek tek durdurarak yasal uyarılarda bulundu. Yasal uyarının üstüne yolcu alan bir minibüs şoförü, " Bu şekilde devam edemeyiz" dedi. Kendisine sosyal mesafe kuralı hatırlatılan sürücü, "O zaman çalışmamız lazım bizi kurtarmaz bu şekilde" dedi.
Dolu olan minibüsten inen bir yolcu ise, "Esenyurt'tan gelen her minibüs 7 yolcunun üstünde geliyor. Duraklara halk yığılır bu şekilde olursa. Ek bir ödeme falan da yapılabilir minibüsçülere" diye konuştu. Esenyurt’ta fazla yolcu alan minibüsçüden ilginç tepki... ’O zaman çalışmayalım, kurtarmaz bizi bu...

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Esenyurt, Genel

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Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüsçüden ilginç tepki... "O zaman çalışmayalım, kurtarmaz bizi bu...

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