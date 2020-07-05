ESENYURT'TA FAZLA YOLCUSU OLAN OTOBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Esenyurt'ta fazla yolcusu bulunduğu için polis tarafında durdurulan halk otobüsü 15 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne para cezası kesildi.

05.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:30
Esenyurt'ta fazla yolcusu bulunduğu için polis tarafında durdurulan halk otobüsü 15 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne para cezası kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamına belirlenen yolcu sayısından fazla yolcu alan özel halk otobüsü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri tarafından Esenyurt'ta durduruldu. Güzergahı dışında durdurulan özel halk otobüsün sürücüsüne idari para cezası kesildi. Otobüs 15 gün süreyle trafikten men edildi. Durdurulan otobüsten yolcular bir bir aşağıya indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. ESENYURT’TA FAZLA YOLCUSU OLAN OTOBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber
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