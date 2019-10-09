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Esenyurt'ta feci olay: Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

Esenyurt'ta yaşlı bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

09.10.2019 18:50Esenyurt'ta feci olay: Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Esenyurt'ta yaşlı bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Eşinin cesedini bulan adamın ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'taki evinde 67 yaşındaki Nazlı Dere adlı kadın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürüldü. Eve gelen yaşlı kadının eşi Hasan Dere (67), eşini kanlar içinde bulunca feryadına çevredeki komşuları yetişti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaptı. Savcı da olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

Yaşanan olayın oluş sebebi ve yaşlı kadını öldüren kişi yada kişilerin kimlikleri henüz belirlenemezken hırsızlık iddiasında bulunulduğu öğrenildi. Olay çok yönlü olarak polis tarafından inceleniyor. Yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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