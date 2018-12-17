Esenyurt'ta Gasp İddiası

Esenyurt
'ta maskeli ve silahlı girdikleri bir depoda, 4 işçiyi kelepçeledikten sonra 72 klimayı gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, 13 Kasım'da Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir depoya gece saatlerinde maskeli ve silahlı 7 kişi geldi. İş yerindeki 4 işçiyi darbeden şüpheliler, işçilerin ellerini bağladı. Şüpheliler, depodaki TIR'da bulunan 72 klimayı getirdikleri kamyonete yükleyip kaçtı.
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını belirleyen ekipler, aracın Arnavutköy
'de bir depoya gittiğini tespit etti. Depoya düzenlenen baskında, klimalar ele geçirildi. Polis
, 12 Aralık
'ta düzenlediği baskınla şüpheli A.B. (25), Ü.B. (25), S.A. (36), E.T. (25), M.O. (22) H.Ö. (35) ve T.G'yi (31) gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.B'nin 13, kardeşi Ü.B'nin 8, S.A'nın 3, M.O'nun 6 ve H.Ö'nün 1 suçtan emniyette kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si ifadesinin ardından, 5'i de sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Esenyurt
Kaynak: AA