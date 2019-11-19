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Esenyurt'ta genç boksörün sır ölümü

ESENYURT'ta çatıdan düştüğü belirtilen genç boksör Mertcan Bekinkayan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:33Esenyurt'ta genç boksörün sır ölümü

ESENYURT'ta çatıdan düştüğü belirtilen genç boksör Mertcan Bekinkayan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt, geçen pazar gecesi Mehterçeşme Mahallesi 1887 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boksör Mertcan Bekinkayan (19), 5 katlı binanın çatı katından kendini yere bıraktı. Çatıdan bir kişinin düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haberi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç boksöre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan genç boksör bugün hayatını kaybetti. Polis, Bekinkayan'ın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, genç boksör için bugün ikindi vakti Esenyurt Merkez camisinde cenaze töreni düzenlendi. Bekinkayan, cenaze namazının ardından Esenyurt İstiklal mezarlığında toprağa verildi.



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Kaynak: DHA

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