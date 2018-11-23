Esenyurt'ta Gerginlik

Esenyurt
'ta, zabıtalarla tartıştığı belirlenen seyyar satıcı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Serhan Tirit Camisi önünde bir kişinin Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat
Alatepe'nin aracına silahlı veya taşlı saldırı gerçekleştirdiği iddiası üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma yaptı.
Çalışma sonucunda, bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Olayda, belediyede görevli zabıtalarla tartıştığı belirlenen seyyar satıcı N.D (44) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir kesici alet bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ali Murat,İstanbul Emniyet Müdürlüğü,Esenyurt