Esenyurt'ta Göçmenlere Destek Merkezi

06 Aralık 2018 Perşembe 13:23



06 Aralık 2018 Perşembe 13:23

Göçmenlere bilgilendirme ve insani destek sağlamak amacıyla kurulan Esenyurt Bilgilendirme Psikososyal Destek Merkezi hizmete açıldı.Dünya üzerinde felaket ve sıkıntı yaşayan insanların hayatlarını iyileştirmeye katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın öncülüğünde İncirtepe Mahallesi'nde kurulan merkezin açılışı için bir tören düzenlendi. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO)tarafından finanse edilen merkezin, World Vision International ortaklığı ile yürütüldüğü belirtildi.Hak ve sorumluluklarını öğreneceklerUluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Koordinatörü Ömer Kaya vakıf ve merkez hakkında bilgi verirken, "Türkiye'nin farklı illerinde hem saha ofislerimiz, hem temsilciliklerimiz var. Bugüne kadar Türkiye içinde hem insani yardım, hem de kalkınma projelerinin yanı sıra yurt dışında da Somali'den Afganistan'a, Nepal'den Japonya'ya, Kosova'dan Bosna Hersek'e kadar birçok ülkede proje yürütüldü" dedi. Ülkelerindeki iç savaş dolayısıyla göç eden çok sayıda Suriyelinin ilçede yaşaması sebebiyle Esenyurt'ta ofis kurduklarını belirten Kaya, "Devletimizin sunmuş olduğu çok sayıda imkan var. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan diğer imkanlara kadar. Ama bazı sebeplerle bazen bilgi eksikliği, bazen doküman eksikliği sebebiyle başta Suriyeliler olmak üzere diğer sığınmacılar da bu hizmetten faydalanamıyorlar. Merkezimizin önemli amaçlarından biri bu tür hizmetlere nasıl ulaşım sağlayabilirler, temel hak ve sorumluluklarda hangi noktada yardım alabilirler bunun bilgisini vermek. Aynı zamanda ülke içerisinde yaşamanın sığınmacı ya da yurttaş olarak yaşamanın belli sorumlulukları var. Dolayısıyla sadece hakları değil aynı zamanda sorumlulukları konusunda da bilgilendirme yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL