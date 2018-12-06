Esenyurt'ta Göçmenlere Destek Merkezi Açıldı

Göçmenlere bilgilendirme ve insani destek sağlamak amacıyla kurulan Esenyurt
Bilgilendirme Psikososyal Destek Merkezi açıldı.
Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfının öncülüğünde çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Koordinatörü Ömer Kaya
, " Türkiye
'nin farklı illerinde hem saha ofislerimiz, hem temsilciliklerimiz var. Bugüne kadar Türkiye içinde hem insani yardım, hem de kalkınma projelerinin yanı sıra yurt dışında da Somali
'den Afganistan
'a, Nepal
'den Japonya
'ya, Kosova
'dan Bosna Hersek
'e kadar birçok ülkede proje yürütüldü." ifadelerini kullandı.
Ülkelerindeki iç savaş dolayısıyla göç eden çok sayıda Suriyelinin ilçede yaşaması sebebiyle Esenyurt'ta ofis kurduklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Devletimizin sunmuş olduğu eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan diğer imkanlara kadar çok sayıda imkan var. Fakat bazen bilgi, bazen de doküman eksikliği sebebiyle başta Suriyeliler olmak üzere diğer sığınmacılar da bu hizmetten faydalanamıyorlar. Merkezimizin en önemli amaçlarından biri bu tür hizmetlere nasıl ulaşım sağlayabilirler, temel hak ve sorumluluklarda hangi noktada yardım alabilirler bunun bilgisini vermek. Aynı zamanda ülke içerisinde yaşamanın sığınmacı ya da yurttaş olarak yaşamanın belli sorumlulukları var. Dolayısıyla biz, sadece hakları değil, aynı zamanda sorumlulukları konusunda da bilgilendirme yapıyoruz."
Ayrıca açıklamada, Avrupa Birliği
Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından finanse edilen merkezin, World Vision International ortaklığıyla yürütüldüğü belirtildi.
Japonya,Afganistan,Esenyurt
06 Aralık 2018 Perşembe 14:16