Haberler » 3. Sayfa » Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı - Haber

Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandıİSTANBUL - Esenyurt Firüzköy Bulvarında alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün kırmıza ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

09.11.2019 04:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 04:20
'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı
İSTANBUL - Esenyurt Firüzköy Bulvarında alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün kırmıza ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobile çarptıktan sonra kaçmaya kalkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti.
Kaza, 02.30 sıralarında Esenyurt İlçesi Firüzköy Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Maksat Hudaynazarov yönetimindeki 34 ZU 2048 plakalı hafif ticari araç, Firuzköy Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar idaresindeki 34 LC 8167 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan sürücü Ali Çalpar, hamile eşi Suzan Çalpar, 1 yaşında çocuğu ve diğer araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralanarak çevrede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri Çalpar çiftinin 1 yaşındaki çocukları ise olaydan yaralanmadan kurtuldu.
Daha sonra olay yerinden kaçmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü Maksat Hudaynazarov çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan sürücünün alkollü olduğu ve aşırı hızdan dolayı refuje çarpıp diğer araca çarptığı iddia edildi.
Sürücü, Maksat Hudaynazarov polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
05:17 Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
04:59 Büyükçekmece Sahilinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
04:42 Büyükçekmece Sahilinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
04:18 Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı
04:16 Kapalı otoparkta yanan araç binadakileri mahsur bıraktı
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21 Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
22:26 Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 05:32:30