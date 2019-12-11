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Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu (1)

Veysel TİMDU-Yılmaz OKUR/ ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

11.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:12Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu (1)

Veysel TİMDU-Yılmaz OKUR/ ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. , elinde pompalı silah olan şüphelilerden birini bacağından vurarak, gözaltına alırken yaralı şüpheliyi buradan götürmek isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

Olay , Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgada sokak savaş alanına dönerken, dört kişi yaralandı.  Olay yerine gelen polis kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ekipler havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden silahlı biri, polis tarafından bacağından vuruldu. Yaralı şüpheliyi buradan götürmek isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.



Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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