Haberler » Güncel » Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Haber

Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu

Veysel TİMDU-Yılmaz OKUR/ ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

12.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:11Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu

Veysel TİMDU-Yılmaz OKUR/ ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. , elinde pompalı silah olan şüphelilerden birini bacağından vurarak, gözaltına alırken yaralı şüpheliyi buradan götürmek isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

Olay , Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında daha önce emanet alınan mermer kesme makinasının iade edilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada önce bıçaklar ve silahlar çekildi.  İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.  Kavgada sokak savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı.  Olay yerine gelen polis kavga edenleri havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden silahlı Faruk U. polisin dört el havaya ateş etmesine rağmen elindeki silahı bırakmayınca tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bacağından yaralanan Faruk U.'yu olay yerinden otomobile bindirerek götürmeye çalışan ve akrabası olduğu öne sürülen kişiye polis engel oldu. Polis yaralıyı götürmekte ısrar eden kişiyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

BAŞINA SATIR DARBESİ ALAN BİR KİŞİ AĞIR YARALANDIYaralanan Şükrü K., Eshat K., Vural K., Faruk U. Sinan D. Mevlüt U. Polat U. ve Bahattin U. ise olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başına satırla vurulan Vural K. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil aradı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:20 Hamile kadın ile 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu - Haber
01:15 Galatasaray, Avrupa'ya veda etti - Haber
01:10 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü - Haber
01:07 Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı - Haber
01:05 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3) - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
12.12.2019 01:30:02