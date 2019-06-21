21.06.2019 16:01
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ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

ESENYURT

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı.
Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak, içeriye giren polis kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Polisin önlemleri
-İçeriye girmeleri
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
İstanbul , Polis , Güncel

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