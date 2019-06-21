21.06.2019 16:13
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Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)

Esenyurt

ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı.

ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı.
Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak, içeriye giren polis ekipleri, kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Polis , Güncel

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