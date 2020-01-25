ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Esenyurt 'ta iki grup arasında silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Polis olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyulması üzerine hareketlilik yaşandı.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çatışmada göğsünden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyuldu. Bir anda hareketlilik yaşandı. Polis, ateş açtığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Koşturma

-Gözaltına alınanlar