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Esenyurt'ta hareketli dakikalar

ESENYURT'ta bir kişinin evine icra için gelen avukat ve polisleri ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

08.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:59Esenyurt'ta hareketli dakikalar

ESENYURT'ta bir kişinin evine icra için gelen avukat ve polisleri ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Kendini odaya kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı. Olayın meydana geldiği sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada bulunan bir daireye icra için gelen avukat ve polislere ev sahibi engel olmak istedi. İddialara göre, şüpheli ekiplere direnerek, "Silahla öldürürüm sizi" dedi. Bu sırada odaya kaçarak kendini kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine olayın yaşandığı noktaya çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Evde yapılan aramalarda herhangi bir silaha rastlanamazken, gözaltına alınan kişinin icra işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmesi bekleniyor. ve icra ekiplerinin dairede ki çalışmaları sürüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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