Esenyurt'ta hareketli dakikalar; dehşet anları kamerada

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Çatışma anları kameralara yansırken 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt 'ta aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen iki grup arasında 2070. sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında silahlı çatışma çıktı. Sokak üzerinde çatışan gruplardan E. İ. isimli bir kişi göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çatışma sonrası silahlı iki kişi olay yerinden kaçtı. Göğsünde yaralanan E. İ. ise çevrede bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaparken diğer ekipler de silahlı çatışmaya girip kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin izini bulduğu iki kişi bu sefer de polisle çatıştı. 5-6 el silah sesi duyulmasının ardından polis iki kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Silahlı kişilerden birisinin eşi olduğu öğrenilen bir kadın da olay yerinde gözaltına alındı. Karakola götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan sokakta yaşanan dehşet cep telefonu kamaralarına yansıdı. Görüntülerde silah sesleri yükselirken, camlar kırılıyor. Görüntülerin devamında ise ateş açan kişiler koşarak, kaçıyor.