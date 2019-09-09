Haberler» 3. Sayfa» Haber

Esenyurt'ta hassas burunlu 'Bozo' ile okul çevresinde Narkotik denetimi

Esenyurt'ta hassas burunlu 'Bozo' ile okul çevresinde Narkotik denetimi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul çevrelerinde kuş uçurtmadıİSTANBUL - Esenyurt'ta 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okul ve çevresinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele...

09.09.2019 23:32 Esenyurt'ta hassas burunlu 'Bozo' ile okul çevresinde Narkotik denetimi
Esenyurt'ta hassas burunlu 'Bozo' ile okul çevresinde Narkotik denetimi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul çevrelerinde kuş uçurtmadı
İSTANBUL - Esenyurt'ta 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okul ve çevresinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adeta kuş uçurtmadı. Uygulamaya 'Bozo' isimli K-9 polis köpeği de katıldı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından bir dizi tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bulunan okul ve çevrelerinde adeta kuş uçurtmadı. Polis ekiplerinin motorize olarak da yaptığı uygulamada bir lisenin çevresinde şüpheli görülen araçlar ve vatandaşlar üstünde yoğunlaşıldı. Polisin uygulamasında 'Bozo' isimli K-9 köpeği de katıldı. Hassas burunlu köpekte uygulamada araçlar üzerinde yoğunlaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:15   Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırıya 3 tutuklama
00:01   85 yaşındaki cinsel istismarcı tutuklandı
23:47   Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
23:45   Taksici meslektaşını silahla yaraladı
23:44   Pompalıyla böyle ateş açtı: 2 kişiyi yaraladı
23:35   İki hafta önce evlenmişti bıçaklı saldırıda öldü
23:34   Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın