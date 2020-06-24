ESENYURT'TA HORTUMLU KURTARMANIN YAŞANDIĞI SOKAKTA DÜN ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLER

ESENYURT'ta sel sırasında hortumlu kurtarmanın yaşandığı sokaktan dün çekilen yeni görüntüler ortaya çıktıEsenyurt'ta sağanak yağışla dere taştı.

24.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:55
ESENYURT'ta sel sırasında hortumlu kurtarmanın yaşandığı sokaktan dün çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı
Esenyurt'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde mucizeye imza atıldı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü. Murat Coşkun, tedavisinin ardından bugün evine döndü.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mucize kurtuluşun yaşandığı sokakta dün çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Göl dönen sokakta çok sayıda kişinin panik içinde yardım istediği görülüyor. Bir kadın da evinden kurtarılarak hastaneye götürülüyor ESENYURT’TA HORTUMLU KURTARMANIN YAŞANDIĞI SOKAKTA DÜN ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Pınar Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı Haber
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Fatih Portakal’dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Beşiktaş’la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Haber
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Danıştay’dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler››Güncel››ESENYURT'TA HORTUMLU KURTARMANIN YAŞANDIĞI SOKAKTA DÜN ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Tel Abyad'da çıkan anız yangınında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haber 18:09: Keban'da kooperatifleşme konulu toplantı gerçekleştirildi - Haber 18:07: Kaymakam Vekili Altay'dan personele başarı belgesi - Haber 18:07: Endonezya'dan ASEAN ülkelerine İsrail'in "ilhak planını" reddetme çağrısı - Haber 18:06: Tokat'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 yaralı - Haber 17:34: İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum - Haber 17:32: Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi - Haberler 15:43: Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı - Magazin 15:32: Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi - Haber