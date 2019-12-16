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ESENYURT'TA HURDA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

ESENYURT'ta hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı.

16.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:21ESENYURT'TA HURDA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
ESENYURT'ta  hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay  saat 11.30'sa Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce hurdaya ayrılan eski bir İETT otobüsü çekici yardımıyla nakledilirken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Alev alev yanan otobüse illk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptı. Yangın  olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Aracın yanma anı cep telefonu görüntüsü

-Yanan otobüs

-İtfaiyenin çalışması

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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