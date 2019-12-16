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Esenyurt'ta hurda iett otobüsü alev alev yandı

ESENYURT'ta hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı.

16.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:41Esenyurt'ta hurda iett otobüsü alev alev yandı
ESENYURT'ta hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay saat 11.30'sa Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce hurdaya ayrılan eski bir İETT otobüsü çekici yardımıyla nakledilirken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Alev alev yanan otobüse illk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Güncel

Kaynak: DHA

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