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Esenyurt'ta hurda İETT otobüsü alev alev yandı

ESENYURT'ta hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı.

16.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:42Esenyurt'ta hurda İETT otobüsü alev alev yandı
ESENYURT'ta  hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı. Otobüsün alev alev yandığı o  anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay  saat 11.30'sa Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce hurdaya ayrılan eski bir İETT otobüsü çekici yardımıyla nakledilirken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Alev alev yanan otobüse illk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın  olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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