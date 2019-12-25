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ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1)

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, savruldu.

25.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:39 ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1)

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında , Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

 



Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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