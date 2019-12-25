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Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarparak, savruldu.

25.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:00 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiden Uzman Çavuş Murat Kurt hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında , Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçta bulunan ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen sürücünün tedavisine devam ediliyor. Öte yandan kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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