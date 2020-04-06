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ESENYURT'TA İÇİNDE 14 KİŞİ BULUNAN KAHVEHANE İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ

KORONAVİRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi.

06.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:21
ESENYURT'TA İÇİNDE 14 KİŞİ BULUNAN KAHVEHANE İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ

KORONAVİRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt 'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün saat 21.40 sıralarında İncirtepe Mahallesi'ndeki umuma açık yerleri denetlerken girişinde kamera bulunan bir binanın alt katındaki kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. İçeri giren polisler, burada 14 kişinin olduğunu belirledi. İçerideki 13 kişiye 5326 sayılı kanunun 32'inci maddesini düzenleyen "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verilir" hükmü uyarınca  392'şer TL idari para cezası kesildi. Kahvehane sahibine  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Karunu'ndaki 283'üncü maddesi uyarında 3150 TL idari para cezası uygulandı. Esenyurt Belediyesi ekipleri burasının daha önce aynı suçtan mühürlendiği ancak, bu yaptırıma rağmen işyeri için 'Mühür fekki' yapıldığı tespit edildi. Kahvedeki şüpheliler işlemlerin yapılması için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirken iş yeri yeniden mühürlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisler işyerine girerken

-Polisler ve içeride bulunanlardan görüntüler


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, Güncel
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